Silent Hill 2 Remake racconterà le origini di Pyramid Head? Arriva il commento di Konami

Stando a quanto riportato all'interno della scheda curata da BestBuy Canada, Silent Hill 2 Remake andrà a ripercorrere le origini di Pyramid Head, uno dei personaggi più iconici e memorabili dell'horror di Konami. La compagnia nipponica è però intervenuta in merito, fornendo un'importante puntualizzazione.

A quanto pare, i dettagli di cui abbiamo preso visione grazie alla descrizione offerta da BestBuy Canada non sono corretti. A specificarlo è stata direttamente Konami tramite una dichiarazione rivolta ad Eurogamer.net: "In una dichiarazione inviataci, Konami ha affermato che la pagina conteneva "informazioni errate" ed era stata aggiornata. La frase 'Il personaggio preferito dai fan, Pyramid Head, ritorna insieme a una speciale storia sulle origini con cui i fan possono giocare' è stata rimossa dalla descrizione del gioco".

Avendo parlato specificatamente di "informazioni non corrette", ci aspettiamo che questa sezione dell'avventura horror sia, a questo punto, assente nel gioco completo. Staremo a vedere però se Bloober Team avrà pensato ad un modo per espandere l'esperienza originale con contenuti inediti rispetto all'indimenticato capolavoro del 2001.

Oltre a questi dettagli, nelle ultime ore è trapelata online anche la possibile data di lancio di Silent Hill 2 Remake, sulla quale Konami e Bloober Team non si sono ancora espressi in via ufficiale.