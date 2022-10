Silent Hill 2 Remake: quali sono i requisiti minimi e consigliati su PC?

Dalla pagina Steam di Silent Hill 2 emergono i requisiti minimi e consigliati del nuovo gioco horror di Bloober Team, non è chiaro se si tratti di requisiti definitivi oppure no, in ogni caso li riportiamo avvisandovi che non sono propriamente alla portata di tutti...

Silent Hill 2 Remake non ha ancora una data di uscita fissata e per questo i requisiti comunicati da Konami potrebbero variare nel corso del tempo.

Requisiti minimi Silent Hill 2

I requisiti minimi permettono do giocare in qualità Bassa/media in Full HD 1080p a 30 fps stabili

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo Windows 10 x64

Processore Intel Core i5-8400 o AMD Ryzen 3 3300X

Memoria 12 GB di RAM

Scheda video AMD Radeon RX 5700/NVIDIA GeForce GTX 1080

DirectX Versione 12

Memoria 50 GB di spazio disponibile

Scheda audio Windows Compatible Audio Device.

Silent Hill 2 Remake requisiti consigliati

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo Windows 11 x64

Processore Intel Core i7-8700K o AMD Ryzen 5 3600X

Memoria 16 GB di RAM

Scheda video NVIDIA GeForce 2080RTX o AMD Radeon 6800XT

DirectX Versione 12

Memoria 50 GB di spazio disponibile

Scheda audio Windows Compatible Audio Device.

I requisiti raccomandati permettono di giocare in qualità Media a 60fps o qualità Alta a 30fps in Full HD o 4K utilizzando DLSS o tecnologia equivalente.