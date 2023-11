Silent Hill 2: il Remake ripercorrerà le origini di Pyramid Head? Indizi dai preordini

Con l'apertura dei preordini di Silent Hill 2 Remake negli USA, cresce l'attesa degli appassionati per l'annuncio della data d'uscita su PC e PS5; nel frattempo, sui social si discute dei contenuti inediti dell'horror su Unreal Engine 5 che emergono dalle pagine di BestBuy.

Anche i gestori della versione canadese della nota catena commerciale, come i colleghi statunitensi di BestBuy e di altri store, hanno aperto le prenotazioni per la versione attualizzata di Silent Hill 2. Dalla scheda che accompagna l'inizio dei preorder emergono delle interessanti anticipazioni sui contenuti inediti del Remake.

In un preciso passaggio della scheda, i curatori di BestBuy Canada ci lasciano adito a dubbi nell'informarci che "il personaggio preferito dei fan di Silent Hill, Pyramid Head, ritornerà con una speciale storia sulle sue origini che potrà essere affrontata dai giocatori".

Se confermata, l'anticipazione sull'importante aggiunta narrativa di una storia da vivere per ripercorrere le origini di Pyramid Head promette di rendere ancora più ricca e stratificata l'esperienza di gioco confezionata da Bloober Team con il contribuito di Akira Yamaoka e Masahiro Ito. Nel momento in cui scriviamo, le informazioni condivise dai gestori di BestBuy Canada continuano essere presenti nella descrizione dei contenuti del Remake di Silent Hill 2 in arrivo nel 2024 su PC e in esclusiva console su PlayStation 5.

