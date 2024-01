Silent Hill 2 Remake dove sei? 5 giochi per lo State of Play, i nostri desideri proibiti

Sono solo due i giochi confermati per lo State of Play del 31 gennaio: Rise of the Ronin e Stellar Blade saranno della partita, in totale Sony e i partner terze parti mostreranno un totale di quindici giochi. Ne mancano ben 13 all'appello.

D'accordo, probabilmente ci sarà anche Death Stranding 2 allo State of Play, e si mormora di giochi come Final Fantasy VII Remake, il nuovo Metro in VR, una remaster di Sonic Generations e la riedizione di Until Dawn. Ma noi vogliamo andare oltre, proponendovi una top 5 dei giochi "bomba" che vorremmo proprio vedere all'evento PlayStation.

Silent Hill 2 Remake

Della nostra selezione, Silent Hill 2 Remake è probabilmente l'unico che potrebbe effettivamente essere presente. Da tempo si sono perse le tracce del gioco, che ha saltato il lancio nel 2023 per dare appuntamento al 2024. E con l'inizio del nuovo anno, Konami potrebbe finalmente vuotare il sacco svelando la data di lancio, che speriamo non sia troppo lontana.

Pragmata

Altro gioco scomparso, Pragmata dovrebbe uscire quest'anno (il condizionale è d'obbligo) e chissà che Capcom non ci voglia deliziare con un nuovo trailer o magari alcune sequenze di gameplay. Un progetto piuttosto criptico e sul quale sappiamo troppo poco, ma che non ha mancato di suscitare interesse sin dal primo teaser.

Little Devil Inside

Chiamiamo Federica Sciarelli di Chi L'ha visto, perché solo lei può aiutarci a ritrovare Little Devil Inside. Il gioco sembrava essere in rampa di lancio tra il 2020 e il 2021 e addirittura si mostrò in discreta forma ad un vecchio State of Play. E poi silenzio (e gli avvoltoi sulle case sopra la città, senza pietà).

Resident Evil 9 Apocalypse

No sicuramente non vedremo il nuovo Resident Evil anche perché Capcom ha presentato a dicembre Monster Hunter Wilds e probabilmente per un reveal "grosso" come quello di RE9 dovremo attendere (almeno) l'estate. Secondo i rumor il gioco si intitolerà Resident Evil Apocalypse e andrà a completare l'ideale trilogia dei Resident Evil in prima persona, iniziata con Resident Evil 7 Biohazard e proseguita con Resident Evil Village.

Hi-Fi Rush o Sea of Thieves

Da tempo si parla di un possibile arrivo di questi due giochi Microsoft su PlayStation e Nintendo Switch. Probabilmente lo State of Play non è l'appuntamento comunicativo giusto per un annuncio potenzialmente bomba come questo, ma noi ci speriamo... in Hi-Fi Rush, almeno.