Silent Hill 2 Remake sfrutterà il DualSense e l'audio 3D di PlayStation 5

Bloober Team ha confermato che Silent Hill 2 non avrà schermate di caricamento grazie all'SSD ma non solo perché il gioco sfrutterà anche le altre caratteristiche di PlayStation 5, tra cui il controller DualSense e le funzionalità audio 3D.

Il tem di sviluppo fa sapere che grazie alle funzionalità audio 3D della console Sony "i giocatori saranno in grado di determinare con esattezza la direzione da cui proviene il suono. Il motore audio WWise crea un paesaggio sonoro realistico e credibile che aiuta i giocatori a immergersi nel gioco."

Confermato anche il supporto per il DualSense e in questo senso Bloober Team cita The Medium (ecco la recensione di The Medium per PlayStation 5) come esempio di creatività nell'utilizzo del controller di PlayStation 5: "con The Medium abbiamo dimostrato una buona dose di creatività quando si tratta di feedback aptico e grilletti adattivi. Abbiamo tante altre idee in serbo, ma per il momento resteranno una sorpresa."

Come dichiarato anche in apertura poi grazie all'SSD di PlayStation 5, Silent Hill 2 non presenterà schermate di caricamento e sarà dunque possibile esplorare la città senza interruzioni di alcun tipo. Al momento il nuovo gioco di Konami e Bloober Team è ancora privo di una data di uscita, restiamo in attesa di saperne di più sulla finestra di lancio.