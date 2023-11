Che fine ha fatto Silent Hill 2 Remake? Noi speriamo di rivederlo ai Game Awards

Nell'ottobre del 2022 Konami annunciava il ritorno in grande stile di Silent Hill attraverso una moltitudine di progetti diversi, compreso il remake dell'iconico Silent Hill 2, uno dei più grandi Survival Horror di tutti i tempi. Ma da allora del progetto si sono perse sostanzialmente le tracce.

Ad oltre un anno di distanza dal suo annuncio viene automatico chiedersi che fine abbia fatto Silent Hill 2 Remake, in sviluppo presso gli studi di Bloober Team. Nel corso dell'ultimo anno l'opera è stata al centro di numerosi rumor e indiscrezioni, ma nel concreto né Konami né Bloober Team hanno rivelato nuovi dettagli sostanziosi sul progetti e sullo status effettivo dei lavori. All'atto pratico tutto ciò che abbiamo tra le mani è l'annuncio ufficiale che ci ha dato un rapido assaggio di questo remake, ma poco altro per ora.

Un piccolo sussulto è arrivato dall'apertura dei preorder di Silent Hill 2 Remake negli USA, con più negozi che hanno messo il gioco a disposizione per la prenotazione senza però riportare nessun dettaglio su una finestra di lancio vera e propria. La nostra speranza a questo punto è che Silent Hill 2 Remake possa rifarsi vivo in occasione dei The Game Awards 2023 in programma per il prossimo 7 dicembre: l'evento organizzato da Geoff Keighley solitamente è una vetrina per i prossimi progetti in arrivi soprattutto in vista del nuovo anno, e se Silent Hill 2 Remake fosse per davvero previsto per il 2024 una sua comparsa alla kermesse sarebbe un grosso segnale sulla sua uscita un poco alla volta sempre più vicina.

A tal proposito, secondo recenti voci l'uscita di Silent Hill 2 Remake su PC e PS5 sarebbe prevista per il 21 marzo 2024: sarà davvero così?