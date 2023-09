Silent Hill 2 Remake, spunta un'immagine in rete: leak o fake? Parla Dusk Golem

In assenza di nuovi dettagli sulla produzione, e visto il fitto calendario videloudico di questo fine 2023, si fa sempre più probabile un'uscita di Silent Hill 2 Remake nel corso del 2024.

In assenza di maggiori dettagli, tuttavia, non è da escludere che il rifacimento possa se non altro tornare a mostrarsi prima della fine dell'anno. Il periodo più gettonato sta evidentemente per iniziare, con le festività di Halloween ormai abbastanza prossime. In attesa della notte più spaventosa dell'anno, spunta in rete un'immagine misteriosa, che da diverse ore sta trovando diffusione tra gli appassionati della serie Konami.

Su forum e social network sta infatti attirando l'attenzione uno screenshot raffigurante James Sunderland e associato a Silent Hill 2 Remake. Lo scatto, tuttavia, non ha origini ufficiali e il dibattito intorno alla sua natura ha infine chiamato in causa anche Dusk Golem, noto insider videoludico. Quest'ultimo ha dichiarato che la qualità visiva mostrata dalla presunta immagine leak sarebbe molto lontano dall'attuale stato del gioco, sia per quanto riguarda la resa del protagonista sia sul fronte del sistema di illuminazione. Di conseguenza, suggerisce Dusk Golem, lo screenshot potrebbe essere in verità un fake o, al più, derivare da una build molto preliminare di Silent Hill 2 Remake.



In attesa di aggiornamenti da Konami, ricordiamo ai videogiocatori amanti delle atmosfere horror che sulle pagine di Everyeye è disponibile la nostra prova di Alan Wake II.