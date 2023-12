Silent Hill 2 Remake e Stellar Blade sono vicini? Nuovi indizi dal PlayStation Wrap-Up

Qualche ora fa è stato attivato il portale PlayStation Wrap-Up 2023, grazie al quale i giocatori possono osservare e condividere le loro statistiche relative all'ultimo anno. Oltre ad essere un'idea simpatica, questa iniziativa potrebbe anche aver suggerito qualche indizio rilevante circa la finestra di lancio di un paio di esclusive molto attese.

Nell'ultima pagina del Wrap-Up dei giocatori c'è una sezione dedicata ai giochi e all'hardware. Nella prima delle due, vengono citati alcune produzioni che arriveranno sugli scaffali prossimamente e, tra queste, troviamo anche il remake di Silent Hill 2 e Stellar Blade, entrambi prodotti che sono misteriosamente spariti dalle scene dopo la comparsa negli eventi Sony. Il motivo per cui questo dettaglio ha attirato la nostra attenzione è molto semplice: ad affiancare i due titoli in questione ci sono Helldivers 2, Rise of the Ronin, Final Fantasy 7 Rebirth e Tekken 8. Come potete notare, non vi è alcuna traccia di Marvel's Wolverine, Fairgame$ (lo sparatutto a base di rapine di Haven Studios, il team capitanato da Jade Raymond) o altre esclusive annunciate dal colosso nipponico.

Questo potrebbe suggerire che l'elenco in questione contenga solo ed esclusivamente videogiochi in arrivo nella prima metà del 2024. Che l'annuncio della data d'uscita dei due titoli sia questione di settimane? Non è da escludere che Sony sia in procinto di annunciare uno State of Play nel corso del mese di gennaio 2024, durante il quale potrebbe arrivare anche la data d'uscita ufficiale della versione PC di Horizon Forbidden West.

In attesa di scoprirlo, vi ricordiamo che con il PlayStation Wrap-Up si può ottenere un avatar gratis e un collezionabile di PS Stars.