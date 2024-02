Silent Hill 2 Remake: lo sviluppo è quasi finito, conferma il producer

Anche se il trailer mostrato al PlayStation State of Play del 31 gennaio ha lasciato i giocatori perplessi sullo stato di Silent Hill 2 Remake, il rifacimento dello storico Survival Horror di Konami potrebbe non essere ancora molto lontano dalla sua uscita: lo sviluppo, infatti, sarebbe ormai nelle fasi finali.

A confermarlo è stato il producer Motoi Okamoto nel corso di un'intervista con Famitsu: "Siamo nelle fasi finali di sviluppo, ma sfortunatamente in questo momento posso dirvi davvero poco in più. Per quanto riguarda il gioco in sé, potete pensare al Silent Hill 2 che già conoscete ma con una grafica bellissima e aggiornamenti che lo rendono più semplice da giocare al giorno d'oggi, rievocando però i ricordi del vostro passato", queste le parole di Okamoto sullo status dei lavori.

Se la situazione è questa, allora Silent Hill 2 Remake si starebbe avvicinando sempre di più al suo esordio su PlayStation 5 e PC, sebbene per il momento né Konami né lo sviluppatore Bloober Team hanno fornito chiari indizi su una finestra di lancio ancora del tutto misteriosa. Con tutta probabilità nel corso dei prossimi mesi avremo maggiori certezze su quando sarà possibile mettere le mani sopra questo attesissimo ritorno.

Molti restano comunque dubbiosi sulla sua effettiva qualità finale alla luce dell'ultimo trailer visto allo State of Play: a tal proposito il noto insider Dusk Golem ha sostenuto che il trailer di Silent Hill 2 Remake dello State of Play ha quasi un anno e riguarderebbe dunque una build piuttosto datata. ulteriori filmati potrebbero senza dubbio aiutare a dissipare ogni perplessità.