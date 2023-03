Silent Hill 2 Remake: sviluppo quasi finito, la data di lancio dipende da Konami

Sulla scia di Resident Evil 4 Remake, anche Bloober Team si appresta a riportare sulle scene uno degli horror che più hanno segnato l'industria videoludica nel corso della storia. Stiamo naturalmente parlando di Silent Hill 2 Remake, il cui processo di sviluppo è ormai giunto quasi al termine.

A dichiararlo è stato direttamente Bloober Team, che in una recente intervista ha svelato che lo sviluppo di Silent Hill 2 può dirsi quasi concluso, ma che la data di pubblicazione del remake spetta esclusivamente "ai suoi partner", ovvero a Konami.

"Silent Hill 2 è tecnicamente pronto. Non significa che il lavoro sia finito, ma ci siamo vicini. Tuttavia, la questione del programma di rilascio spetta ai nostri partner. La promozione e la data di lancio del titolo non sono direttamente nelle nostre mani", queste le dichiarazioni del presidente di Bloober Team, Piotr Babieno.

In generale, Bloober Team sta evolvendo il suo modo di raccontarie storie tramite i videogiochi, con l'intento di proporli con più facilità ad un bacino di utenza più vasto. Non sappiamo se questo inciderà anche sui metodi di narrazione di Silent Hill 2.

"La nuova strategia è un'evoluzione, non una rivoluzione. Ci stiamo lentamente allontanando dalla narrazione ambientale a favore di giochi che saranno basati su meccaniche riconoscibili da un vasto numero di consumatori". Parole che curiosamente fanno da contraltare a quelle di Neil Druckmann di Naughty Dog, che invece ha recentemente dichiarato di volersi concentrare maggiormente sullo stile narrativo ambientale di giochi come Elden Ring e Inside.

Babieno ha inoltre svelato ulteriori informazioni su ciò che possiamo aspettarci da Bloober in futuro: "Attualmente, la società sta lavorando a due grandi produzioni - Silent Hill 2 con Konami e Project C - un gioco basato su una nostra IP in collaborazione con Private Division (Take-Two Interactive). Oltre ai due titoli principali, Bloober collabora anche con con gli studi Anshar in Layers of Fear, con Draw Distance in Project M, e con Rouge Games in Project F".

Silent Hill 2 Remake presenterà dei cambiamenti estetici alle iconiche infermiere del survival horror.