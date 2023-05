Silent Hill 2 Remake, Townfall e Ascension: novità in arrivo questa settimana?

Dusk Golem ha parlato di nuovi trailer in arrivo per Silent Hill 2 Remake, Ascension e Towerfall, si ipotizza quindi l'arrivo di nuove informazioni alla Summer Game Fest dell'8 giugno ma non è escluso in realtà che se ne parli anche prima...

Nello specifico Celina, conduttrice dell'evento Silent Hill Transmission dello scorso settembre, ha fatto intuire che novità sulla serie potrebbero arrivare a maggio, e se così fosse lo scopriremo davvero nel giro di pochissime ore.

Il fatto che anche Dusk Golem si sia pronunciato in merito farebbe effettivamente pensare a nuovi reveal previsti per l'estate ma chissà a questo punto che non sia davvero questione di una manciata di ore. Secondo il celebre insider, Konami dovrebbe pubblicare nuovi trailer di Silent Hill Ascension, Silent Hill Townfall e Silent Hill 2: Dusk Golem ha già visto i video in questione ed è rimasto impressionato, anche se non può dire di più, mentre nella nuova presentazione non ci sarebbe spazio per Silent Hill f e Silent Hill The Short Message.

Konami dovrebbe inoltre annunciare in estate la data di uscita di Silent Hill 2 Remake, la speranza è che il gioco possa uscire entro la fine del 2023 o nei primissimi mesi del 2024 al più tardi.