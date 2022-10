Silent Hill 2 Remake: il traduttore originale non sapeva dell'esistenza del gioco

Non sembra placarsi il malcontento di Jeremy Blaustein, colui che si è occupato dell'adattamento dal giapponese all'inglese dell'originale Silent Hill 2. Il traduttore afferma di non aver ricevuto alcun compenso per l'utilizzo del suo lavoro nel remake, annunciato tra la gioia generale durante la Silent Hill Transmission di qualche giorno fa.

Blaustein è sicuramente riuscito a catalizzare l'attenzione sulla sua battaglia, che non sembra intenzionato a mollare. Mentre medita la realizzazione di un video per spiegare a fondo l'intera situazione, il traduttore sta fornendo altri retroscena sulla faccenda. Sul suo profilo Twitter, ad esempio, ha svelato di non essere neppure stato contattato da Konami, il quale l'avrebbe totalmente ignorato senza neppure lasciarli un messaggio, oltre a non tributargli un compenso per il riutilizzo del materiale che ha prodotto all'epoca. Il traduttore, dunque, non sapeva nulla dell'esistenza del remake e ha saputo del gioco solo quando ha assistito, come noi, al trailer dell'annuncio di Silent Hill 2 Remake.

In un'intervista concessa a GamesRadar, ricordiamo, Blaustein ha spiegato per bene qual è stato il suo ruolo nell'adattamento di Silent Hill 2: "Questi sono stati i miei compiti per l'originale, anche se non sono adeguatamente riportati nei crediti. Ho tradotto ogni singola parola di Silent Hill 2. Non c'erano altri traduttori. Ho diretto le voci fuori campo. Tutte. Ho organizzato le audizioni, le ho condotte, ed ero tra le 4 o 5 persone che hanno scelto gli attori. Il mio parere al riguardo veniva generalmente ben accolto dal momento che nessuno dei membri dello staff giapponese era in grado di giudicare gli attori a causa della loro mancata conoscenza dell'inglese. Ho diretto le performance drammatiche nelle sessioni di motion capture".

Per il remake, ha poi aggiunto, non cerca necessariamente un compenso aggiuntivo per il suo lavoro originale, ma quantomeno il giusto riconoscimento. Nella Silent Hill HD Collection del 2012, ad esempio, veniva menzionato nello spazio dei "Ringraziamenti Speciali" dei crediti: "Credo fermamente che darmi il giusto credito per il mio ruolo sia la cosa giusta da fare".

Restiamo in attesa di una risposta da parte di Konami.