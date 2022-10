Silent Hill 2 Remake a tutto Unreal Engine 5: Nanite e Lumen alla riscossa

Con l'annuncio ufficiale della produzione e la pubblicazione del primo trailer di Silent Hill 2 Remake, è arrivata la conferma che il rifacimento sarà realizzato in Unreal Engine 5.

Gli autori di Bloober Team, ai quali è stato affidato il progetto, hanno già dichiarato di voler sfruttare al massimo le potenzialità del nuovo motore di Epic Games. In questa fase, l'accento è stato posto in particolare su Lumen e Nanite, tra le tecnologie di punta che contraddistinguono l'Unreal Engine 5.

"Lumen - ricorda Bloober Team - è una soluzione di illuminazione globale completamente dinamica che reagisce immediatamente ai cambi di scena e luce. Ciò significa che la luce interagisce con l’ambiente in modo realistico, proprio come nel mondo reale. La tecnologia Nanite, d’altra parte, è uno strumento straordinario per i designer di livelli. Grazie ad essa, possono creare mondi incredibilmente dettagliati e ambienti che sembrano davvero reali." Il tutto dovrebbe dare forma ad una Silent Hill esplorabile senza caricamenti in Silent Hill 2 Remake, arricchita da una atmosfera più cupa che mai, sia dal punto di vista visivo, sia sul fronte uditivo e sensoriale.



Atteso su PlayStation 5 e PC, Silent Hill 2 Remake non dispone ancora di una finestra di lancio precisa, esattamente come gli altri progetti annunciati da Konami.