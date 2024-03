Silent Hill 2 Remake, uscita in vista? Il gioco è stato valutato in Corea del Sud

Il trailer di Silent Hill 2 Remake dello State of Play di febbraio ci ha lasciato tanti dubbi ma non una data d'uscita, la quale risulta ancora avvolta nel mistero. L'attesa potrebbe non perdurare ancora a lungo, come suggerisce la Game Rating Board coreana.

La Game Rating and Administration Committee (GRAC), l'organizzazione che si occupa di valutare i videogiochi destinati alla commercializzazione in Corea del Sud, si è appena espressa su Silent Hill 2 Remake classificandolo - prevedibilmente - come un prodotto inadatto ai giovani a causa dell'alto tasso di sangue e violenza. In genere, valutazioni come questa vengono effettuate poco tempo prima del lancio, dunque è possibile che l'attesa stia per terminare. A rinforzare tale sentore ci pensano le recenti dichiarazioni del produttore Motoi Okamoto, che a metà febbraio aveva parlato di Silent Hill 2 Remake come di un progetto nelle fasi finali dello sviluppo.

Annunciato nell'ottobre del 2022 tra il giubilo dei fan di lunga data e degli appassionati di survival horror, Silent Hill 2 Remake ha visto l'hype affievolirsi quando si è finalmente mostrato nel trailer gameplay dello State of Play di febbraio 2024. L'eccessivo focus sui combattimenti, un look giudicato troppo pulito e animazioni poco convincenti hanno instillato molti dubbi, che solo la versione finale sarà in grado di confermare o, ci auguriamo, dissipare. Bloober Team, dal canto suo, ha cercato di rassicurare i fan spiegando che la campagna marketing è gestita da Konami e che l'esperienza finale sarà in grado di rispettare le aspettative.