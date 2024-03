Silent Hill 2 Remake sempre più vicino? Poster promozionali appaiono da GameStop

Non conosciamo ancora una precisa data d'uscita, ma sempre più indizi lasciano intendere che Silent Hill 2 Remake è in arrivo e forse non troppo lontano dal suo esordio sul mercato. Ad alimentare ulteriormente le speculazioni ci pensa GameStop, che ha iniziato ad esporre materiale promozionale in alcuni punti vendita americani.

Come segnalato da un utente su Twitter, grossi poster promozionali di Silent Hill 2 Remake sono comparsi presso i negozi del famoso retailer, con tanto di rating M dell'ESRB. Al momento Sony, Konami e Bloober Team non ha rivelato nulla in merito a quando l'atteso survival horror sarà disponibile su PlayStation 5 e PC, ma a questo punto non sono da escludere novità già a breve.

Negli scorsi giorni, tra l'altro, il retailer messicano Sanborns avrebbe rivelato la possibile data d'uscita di Silent Hill 2 Remake, fissandola al 30 maggio 2024. L'ipotesi che si tratti di un semplice placeholder è concreta, tuttavia con i movimenti appena effettuati anche da GameStop, il rating dell'ESRB e la classificazione anche in Corea del Sud, è chiaro che qualcosa sta bollendo in pentola e l'attesa per il ritorno di Silent Hill 2 in chiave moderna sta diventando sempre più breve un poco alla volta.

Non resta dunque che attendere annunci ufficiali da parte di Konami: siete pronti a ritornare nell'oscura cittadina avvolta nella nebbia?

