Silent Hill 2 Remake potrebbe far arrabbiare i fan dell'originale, dice Sam Barlow

Lo sviluppo di Silent Hill 2 Remake è quasi concluso stando alle dichiarazioni di Bloober Team, e la decisione sulla data di lancio del rifacimento dello storico horror spetta all'ultima parola di Konami. Tanti sono i giocatori che non vedono l'ora di gettarsi tra la fitta nebbia del gioco, ma non tutti si dicono particolarmente entusiasti.

Sam Barlow, in passato lead designer e sceneggiatore di Silent Hill: Origins e Silent Hill: Shattered Memories, ha espresso le sue preoccupazioni per l'uscita di Silent Hill 2 Remake. Premettendo di non essere il più grande fan delle riedizioni videoludiche in generale, Barlow aggiunge che le remastered sono il più grande "calice avvelenato" del settore. Pur augurando buona fortuna al team polacco, l'autore aggiunge che non è sicuro di come Silent Hill 2 possa essere rifatto senza far arrabbiare qualcuno, specialmente tra i fan del gioco originale.

Barlow ci ricorda che lavorare sulle riedizioni dei cult della storia videoludica è come camminare sul filo di un rasoio per le compagnie di sviluppo, tuttavia sono sempre più gli esempi di remastered e remake che hanno fatto la felicità dei videogiocatori. Vedasi il caso recentissimo di Resident Evil 4 Remake, apprezzato tanto dalla critica quanto dalla fanbase, o di Final Fantasy VII Remake che, al netto di alcune critiche legate alla vicenda narrativa, ha donato nuova linfa vitale ad uno dei JRPG più amati di sempre. E voi cosa ne pensate? Bloober Team rischia troppo con il remake di Silent Hill 2?

Dal canto suo, Bloober Team sembra molto sicura del suo operato, e ritiene che vendere 10 milioni di copie con Silent Hill 2 Remake non sia un'impresa impossibile.