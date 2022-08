Silent Hill 2 rinasce nel remake fanmade realizzato in Unreal Engine 5

Nell'attesa di scoprire se il misterioso annuncio di Konami previsto per il Tokyo Game Show 2022 sia davvero legato a Silent Hill, ecco emergere un nuovo interessante remake fanmade del secondo capitolo della serie horror realizzato in Unreal Engine 5.

Lo YouTuber "Silent" ha estrapolato gli asset originali di Silent Hil 2 per ricreare in Unreal Engine 5 un paio di sequenze di gioco tratte dall'horror di Konami. Il risultato finale non stravolge l'esperienza di gioco, ed anzi è stata intenzione dell'autore quella di rimanere il più fedele possibile al titolo originale pur migliorandone il comparto grafico.

Per modificare le texture del gioco, l'artista ha utilizzato anche tecniche di intelligenza artificiale, e si è anche servito di alcuni riflessi in ray tracing. Non solo, ha aggiunto le ombre dinamiche e un sistema di illuminazione generale più avanzato. Infine, il fan project presenta sia la prospettiva in prima persona che quella in terza (oltre alla camera tradizionale del gioco originale). Si ottiene dunque un risultato in linea con l'esperienza classica della serie di Silent Hill, ma migliorata tramite le ultime tecnologie e gli strumenti offerti dall'Unreal Engine 5 di Epic Games. Cosa ne pensate del lavoro svolto da Silent?

Secondo il noto insider Dusk Golem potrebbero arrivare novità su Silent Hill al Tokyo Game Show 2022, ma al momento non abbiamo alcuna certezza riguardo ad una rinascita della serie horror.