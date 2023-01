Silent Hill 2: 'sarà un'esperienza visiva di alto livello', dichiara Bloober Team

Silent Hill 2 Remake è uno dei progetti più attesi per il prossimo futuro. Il ritorno in auge del brand iconico è segnato, tra le tante cose, proprio dal rifacimento del secondo capitolo, alla cui firma vi è il nome di Bloober Team, nonostante figure come quelle di Akira Yamaoka e Masahiro Ito siano state fondamentali per Silent Hill 2 Remake.

Le attese attorno al lavoro del team di sviluppo sono elevate, soprattutto in seguito alle recenti dichiarazioni del lead producer del lavoro, Maciej Głomb: "La grafica è sempre stata un punto di forza di Bloober Team e sono sicuro che continuerà a esserlo anche con Silent Hill 2 Remake".

Il titolo, incentrato sul rifacimento estetico della produzione e non su di una rivisitazione narrativa, apporterà delle migliorie tecniche che seguiranno il filone creativo delle produzioni next-gen, complice l'uscita - almeno per i primi dodici mesi - su PlayStation 5 e PC, lasciando intendere che Silent Hill 2 potrebbe non approdare sulle console della scorsa generazione.

Tra rivisitazioni di gameplay e non solo, dunque, sembrerebbe che le parole di Maciej Głomb aprano la strada in direzione di uno sviluppo creativo dalla grande qualità tecnica. Infatti, nel corso di una recente chiacchierata ai microfoni della redazione di GamingBolt, il lead producer di Silent Hill 2 Remake ha dichiarato che quest'ultimo lavoro sarà un 'esperienza visiva di alto livello. A tale dichiarazione segue la già citata informazione dell'apporto di Masahiro Ito e Akira Yamaoka alla creazione di questo nuovo rifacimento.

"Abbiamo lavorato molto con Ito-san all'inizio della produzione per essere certi che fosse in sintonia con la nostra visione artistica del gioco. I nostri team 2D e 3D sono i migliori nei loro campi di competenza, quindi potete aspettarvi un'esperienza visiva di alto livello. Abbiamo effettuato un test esterno iniziale ed il feedback è stato positivo". Dunque, oltre alla grande ispirazione a Resident Evil 2 Remake per Silent Hill 2 Remake, sembrerebbe che il titolo in arrivo nel prossimo futuro abbia molto da offrire a tutti gli utenti.