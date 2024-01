Silent Hill 2 e Silent Hill The Short Message allo State of Play: noto leaker ne è sicuro

Sony ha annunciato il nuovo State of Play, durante il quale scopriremo nuovi dettagli sui prossimi giochi in arrivo su PlayStation 5. Tra i protagonisti dell'evento sembra che ci sarà anche Silent Hill, franchise che Konami sta cercando di rilanciare in vari modi.

Dopo l'accoglienza tiepida riservata all'esperimento di Silent Hill Ascension, Konami si prepara a lanciare Silent Hill 2 Remake, di cui in realtà non abbiamo ancora una data di lancio. Potrebbe non passare troppo tempo prima di saperne di più al riguardo, dal momento che il noto leaker Dusk Golem ha suggerito che il rifacimento dell'horror game apparirà durante lo State of Play con un gameplay trailer ed una data.

Ad accompagnare l'atteso remake dell'avventura orrorifica di James Sunderland, potrebbe esserci il tanto atteso reveal di Silent Hill The Short Message, un nuovo gioco della serie di cui Konami non ha mai parlato ufficialmente. Al netto del silenzio ostinato del publisher, sono numerosi i rumor che si sono susseguiti nel corso dei mesi precedenti e che sembrano aver anticipato dettagli sulla trama di Silent Hill The Short Message.

Come di consueto, vi consigliamo di prendere con le pinze quanto riportato, nell'attesa che sia Sony a fare i suoi annunci durante lo State of Play di gennaio. Vi raccomandiamo di iscrivervi al canale Twitch di Everyeye.it per seguire in diretta l'evento che cominceremo a seguire a partire dalle ore 22:00 circa di domani mercoledì 31 gennaio.