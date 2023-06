Silent Hill 2: Steam rivela il peso, trapela una concept art di Silent Hill Ascension

Dopo aver preannunciato l'arrivo del trailer di Silent Hill Ascension mostrato recentemente da Konami, il noto insider Dusk Golem torna a parlare della serie horror, facendo innanzitutto notare come la pagina Steam di Silent Hill 2 Remake si sia recentemente aggiornata per indicare il peso del gioco.

Come possiamo evincere dallo screenshot riportato più in basso, Silent Hill 2 Remake richiederà almeno 50GB di spazio disponibile per essere installato sulla vostra configurazione PC. Un'informazione che Konami aveva precedentemente pubblicato nella scheda del gioco ma che, stando a quanto afferma Dusk Golem, aveva in seguito eliminato. Al momento non sappiamo se la versione PlayStation 5 del titolo differirà da quella PC in questo senso, o se invece richiederà lo stesso quantitativo di spazio disponibile sull'SSD della console Sony.

Dusk Golem è tornato anche a trattare Silent Hill Ascension, la peculiare "serie horror interattiva" descritta da Genvid come un "mix tra videogioco e uno streaming". L'insider si è limitato a diffondere un'immagine, dalla qualità non particolarmente eccelsa, che mostra una delle creature di Silent Hill Ascension. Si tratta di una concept art priva di informazioni a corredo, ma può quantomeno darci un'idea dello stile estetico su cui si basa il progetto.

In attesa di ricevere ulteriori novità, vi invitiamo ad immergervi nell'analisi psicologica delle paure di James Sunderland in Silent Hill 2.