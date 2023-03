Silent Hill 2: sviluppo finito e obiettivo 10 milioni di copie? Bloober fa chiarezza

Nei giorni scorsi vi abbiamo riportato delle previsioni di vendita di Bloober Team nei riguardi di Silent Hill 2 Remake, che parlavano di 10 milioni di copie come obiettivo ritenuto alla portata dell'horror game realizzato in collaborazione con Konami. A quanto pare si è trattato di un errore di traduzione delle affermazioni originali.

Con un post pubblicato su Twitter, Bloober Team ha chiarito l'equivoco secondo cui lo studio avrebbe fissato a 10 milioni di copie l'obiettivo di vendita di Silent Hill 2. Gli autori di The Medium hanno anche fornito una precisazione sullo stato dei lavori sul remake, replicando alle voci secondo cui lo sviluppo era ormai quasi concluso.

"Solitamente non commentiamo le voci. Tuttavia, questa volta dobbiamo prendere la parola, in quanto alcune dichiarazioni recenti sono state estrapolate dal contesto, a causa di traduzioni imprecise. I messaggi della nostra azienda non contenevano previsioni di vendita di titoli specifici. Le cifre legate a Silent Hill 2 si riferiscono al potenziale successo della tipologia di giochi su cui ci concentreremo in futuro. Inoltre, non è vero che abbiamo annunciato che Silent Hill 2 è pronto per il lancio. Indipendentemente dalla fase di sviluppo, tutte le nostre attività sono focalizzate sull'ottenimento della massima qualità per il prodotto finito, la qualità che i fan di Silent Hill 2 meritano.

Siamo consapevoli che i giocatori stanno aspettando ulteriori informazioni su Silent Hill 2. Non appena tali informazioni saranno disponibili, siamo sicuri che Konami, l'editore del gioco, le condividerà con i fan. Grazie per il vostro supporto e continueremo a fare del nostro meglio per fornire giochi di alta qualità che offrano ai giocatori la migliore esperienza emotiva possibile".

Secondo Sam Barlow, sceneggiatore di Silent Hill Origins e Shattered Memories, Silent Hill 2 Remake potrebbe far arrabbiare i fan del gioco originale.