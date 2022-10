Silent Hill 2: il traduttore originale vorrebbe il 'giusto credito'

Silent Hill 2 Remake è stato annunciato ufficialmente da pochi giorni e, dopo aver mostrato in pompa magna il progetto come titolo in esclusiva PlayStation 5, il titolo prodotto da Bloober Team e pubblicato da Konami torna a far parlare nuovamente di sé. Questa volta, però, in seguito ad un Tweet di Jeremy Blaustein.

Il nome in questione potrebbe non dire molto ad alcuni giocatori. Tuttavia, Jeremy Blaustein contribuì al progetto originale di Silent Hill 2 come traduttore del gioco, uscito nell'ormai lontano 2001. Ebbene, Jeremy Blaustein ha affermato che non riceverà alcun compenso per il suo lavoro originale, il quale verrà riutilizzato per la creazione di Silent Hill 2 Remake. Come affermato dallo stesso, infatti "Fantastico! E loro useranno, ancora una volta, la sceneggiatura inglese di Silent Hill 2 che io ho scritto/tradotto (oh, e anche diretto) completamente da me e non riceverò alcun compenso per questo e non ci saranno decine di migliaia di persone su Twitter indignate per me. Forse dovrei fare un video?".

La critica di Jeremy Blaustein, la quale tenta di denunciare quello che per lui sarebbe un comportamento recidivo di Konami, risulta essere un commento molto ironico e affatto velato circa il recente scandalo sul tentativo di boicottaggio di Bayonetta 3 ad opera della doppiatrice Jennifer Hale, la quale avrebbe dichiarato di aver ricevuto una proposta lavorativa di solo quattromila dollari per un lavoro che le avrebbe portato via decine e decine di ore, anche se sembrerebbe che la realtà sia differente rispetto a quella dichiarata dalla doppiatrice.

Tuttavia, il commento del traduttore non si è limitato ad un commento alla discutibile faccenda che ha coinvolto Bayonetta 3: infatti, Blaustein sostiene che la cosa giusta da fare sia quella di ricevere un adeguato compenso per il suo lavoro il quale, come detto in precedenza, verrà riutilizzato per la realizzazione di Silent Hill 2 Remake, che però seguirebbe - a detta del traduttore - un precedente caso di utilizzo non remunerato del suo lavoro. Non possiamo che ritenere che le dichiarazioni di Jeremy Blaustein facciano riferimento alla riedizione di Silent Hill 2 del 2012, pubblicata sottoforma di una HD Collection con il terzo capitolo della saga.

Alcuni giornalisti del settore videoludico, inoltre, avrebbero provato a contattare direttamente il traduttore, il quale afferma che l'inserimento del suo nome nei crediti del gioco originale non rende bene la portata del suo lavoro. In quest'ultimi egli viene citato come "Supervisore/Traduttore inglese", seppure a detta di Blaustein il suo operato sia differente e che vada ben oltre rispetto alla semplice traduzione e supervisione della versione inglese del gioco. "Io ho tradotto ogni singola parola di Silent Hill 2; non c'erano altri traduttori. Ho diretto il lavoro di speakeraggio, ho organizzato le audizioni, e ero uno delle quattro o cinque persone che hanno scelto gli attori del gioco". "La mia opinione", continua Blaustein, "è stata accettata perché nessun membro dello staff giapponese era capace di giudicare gli attori, a causa delle loro scarse abilità con l'inglese".

Anche in questo caso, purtroppo, rischiamo di trovarci in un'altra denuncia di remunerazione non sufficiente del proprio operato, seppure sia necessario attendere un'eventuale risposta di Konami prima di poter anche solo dare adito o smentire le dichiarazioni del traduttore. Prima di rimandarvi alla sezione dedicata ai commenti, così da poterci dire la vostra opinione sulla faccenda, vi ricordiamo che Silent Hill 2 Remake sfrutterà il dualsense e l'audio 3D di PlayStation 5 ed il titolo sarà un'esclusiva temporale PS5.