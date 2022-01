Silent Hill: il remake fanmade in Unreal Engine 5 sorprende in 4 minuti di gameplay

Le numerosi voci che vorrebbero in dirittura d'arrivo un remake o reboot di Silent Hill su PS5 non hanno ancora trovato dei riscontri ufficiali, e nel mentre attendiamo speranzosi un intervento da parte di Konami ecco che un gruppo di sviluppatori ha mostrato un rifacimento fanmade del titolo che ha fatto scuola per il genere horror.

Codeless Studio - questo il nome sotto cui si riuniscono gli sviluppatori appassionati della serie - ha pubblicato un video gameplay di oltre 4 minuti con cui possiamo ammirare il tentativo di remake del primo capitolo della serie di Silent Hill.

I risultati ottenuti tramite l'Unreal Engine 5 sono davvero apprezzabili, ed è altrettanto degno di nota come l'utilizzo di tecnologie moderne non abbia affatto snaturato l'atmosfera tetra e rarefatta dell'opera originale. La misteriosa nebbia è ancora lì ad occultare gli edifici più lontani e a tenerci all'oscuro di ciò che potremmo incontrare visitando la città di Silent Hill, ed il rinnovato sistema di illuminazione trasmette una percezione ancor più claustrofobica negli interni in cui ci inoltriamo con in mano soltanto la nostra torcia. Le inquadrature fisse contestuali e la soundtrack industrial non fanno altro che rafforzare le sensazioni familiari nei confronti dell'horror game originariamente pubblicato nel 1999 su PlayStation.

Sfortunatamente il filmato si conclude senza mostrare la prima sequenza action, ma è possibile che Codeless Studio avrà altro da mostrare in futuro. Cosa ne pensate del lavoro svolto dagli sviluppatori? Nel frattempo, Guillermo del Toro ha confermato di non essere al lavoro su un nuovo Silent Hill.