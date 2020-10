Silent Hill 4 The Room in arrivo su PC: avvistamento PEGI

Nel corso del mese di settembre, i vertici di Konami hanno esteso la presenza della compagnia sul mercato PC, procedendo con l'introduzione di diverse produzioni su store dedicati.

Nello specifico, il colosso nipponico ha reso disponibili una raccolta dedicata a Castlevania e Contra e i primi due capitoli di Metal Gear Solid su GOG.com, noto negozio digitale dedicato al gaming su PC. Ora, la piattaforma potrebbe essere in procinto di accogliere un'ulteriore produzione. A suggerirlo è un nuovo avvistamento realizzato tra le pagine dell'archivio PEGI (Pan European Game Information).

L'ente deputato alla certificazione di produzioni videoludiche ha infatti provveduto a includere sul proprio portale un riferimento a una versione PC di Silent Hill 4: The Room, quarto capitolo della celebre serie horror Konami. Esordito sul mercato videoludico nel corso del 2004, il gioco potrebbe essere destinato a trovare presto nuovamente spazio sul mercato PC: elemento peculiare, il rating PEGI (che conferma ovviamente il PEGI 18), indica il titolo come in uscita proprio quest'oggi, venerdì 2 ottobre. Tra le opzioni più realistiche, figura un possibile arrivo di Silent Hill 4: The Room proprio su GOG.com: per saperne di più, non resta che attendere eventuali comunicazioni ufficiali da parte di Konami.



In chiusura, ricordiamo che non trovano al momento freno i rumor che vorrebbero un Metal Gear Solid Remake e un nuovo Silent Hill in arrivo su PS5.