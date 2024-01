Silent Hill 4 The Room rivive in Unreal Engine 5: il fan remake è impressionante

Seppur meno popolare dei primi illustri episodi, Silent Hill 4 The Room ha la sua nutrita schiera di fan che ne hanno apprezzato non solo storia e gameplay ma anche la caratterizzazione dell'inquietante appartamento che dà il nome al gioco e dove Henry Townshend è intrappolato. Ora l'opera Konami rivive con un remake amatoriale.

Attraverso alcune clip su Youtube Maxim Dorokhov mostra quanto ha finora realizzato del suo Silent Hill 4 reinterpretato in chiave moderna attraverso le potenzialità dell'Unreal Engine 5, soffermandosi nello specifico proprio sull'appartamento del protagonista che appare adesso più credibile ed oscuro che mai. La grande cura nei dettagli riposta dall'autore mantiene intatta l'essenza del gioco originale pubblicato nel lontano 2004, e che sapranno sicuramente fare colpo sui fan di Silent Hill 4 The Room facendo sognare loro un remake vero e proprio.

Con Konami che un poco alla volta sta riportando in scena il suo celebre franchise survival horror chissà che un domani non possa arrivare in qualunque forma una riedizione del quarto capitolo. Nel frattempo tutte le attenzioni sono però rivolte al secondo episodio: resta al momento ancora da capire se Silent Hill 2 Remake uscirà forse nel 2024, con la compagnia nipponica che per ora non fornisce risposte chiare al quesito. Ma una conferma definitiva potrebbe non essere troppo lontana.