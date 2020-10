Silent Hill 4 The Room sbarca su GOG: DRM-free e in italiano!

Il rapporto tra Konami e il mondo PC si fa sempre più saldo. Dopo aver portato su GOG.com grandi classici come i giochi della serie Metal Gear Solid, Castlevania e Contra, la compagnia giapponese ha fatto altrettanto con Silent Hill 4: The Room, ora disponibile all'acquisto sulla piattaforma digitale al prezzo di 9,99 euro.

I più attenti tra voi, probabilmente, non saranno sorpresi, dato stamane che era già stato avvistato nel database del PEGI. La versione di Silent Hill 4: The Room acquistabile su GOG è ovviamente DRM-free, ciò significa che una volta scaricati i file del gioco potrete farci quello che volete, immagazzinandoli dove vi è più comodo e senza la necessità di un client per l'avvio. Sarete inoltre felici di sapere che è supportata la lingua in italiano, esclusivamente nei testi e nei sottotitoli come nell'opera originale.

Se siete interessati all'acquisto di Silent Hill 4: The Room, non dovete far altro che dirigervi a questo indirizzo. I requisiti di sistema, com'è lecito attendersi da un gioco lanciato nel 2004, sono decisamente abbordabili. Sono supportati Windows 7, 8 e 10, e sono richiesti almeno 2,4 GB di spazio libero, un processore da 1,8 GHz, 2 GB di memoria RAM e una scheda video DirectX 9 con 256 MB di VRAM. I controller XInput sono supportati parzialmente (l'analogico destro potrebbe non funzionare), mentre non si segnalano problemi con i DirectInput, ben più comuni.

Adesso sorge spontanea una domanda: quando arrivano Silent Hill, Silent Hill 2 e Silent Hill 3?