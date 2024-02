Silent Hill: 5 curiosi dettagli che potreste non aver mai notato in 25 anni

L'originale Silent Hill è stato uno dei survival horror più importanti dell'epoca PlayStation, dando vita a una serie che ha scritto la storia videoludica. Ma oltre ad atmosfere angoscianti e creature mostruose, il classico Konami aveva anche un sacco di curiosi particolari ed easter egg.

Se il capostipite della serie è tra i migliori Silent Hill mai realizzati, di sicuro è merito anche di questi elementi che gli hanno dato ancora più personalità: di seguito eccovi 5 dettagli del primo Silent Hill che potrebbero esservi sfuggiti.

I riferimenti al Mago di Oz

Per raggiungere la zona ovest di Silent Hill, il protagonista Harry Mason deve raccogliere tre diverse chiavi raffiguranti rispettivamente i simboli di un leone, di un boscaiolo e di uno spaventapasseri. Si tratta di un riferimento ai personaggi de Il Mago di Oz di L. Frank Baum. Non ci sono citazioni dirette a Dorothy invece, sebbene in un certo senso Harry, proprio come la ragazza, si ritrova a viaggiare accidentalmente verso una realtà piena di essere bizzarri e, nel suo caso, anche molto pericolosi.

I nomi delle vie di Silent Hill

Tutti nomi delle principali vie della cittadina nebbiosa vista nel capolavoro per PS1 sono un riferimento a diversi celebri autori. Nello specifico omaggiano Stephen King (tramite il suo pseudonimo Richard Bachman), Carl Sagan, Robert Bloch, Michael Crichton, Dean Koontz, Ira Levin, Richard Matheson, Francis Paul Wilson, Ray Bradbury, Jack Finney, Dan Simmons e John Sandford.

C'è un po' di Arnold Schwarzenegger

L'ingresso della Midwich Elementary School ricalca in maniera precisa la scuola presente nel film Un Poliziotto alle Elementari con protagonista Arnold Schwarzenegger. E come se non bastasse anche diversi poster presenti all'interno dell'istituto in Silent Hill sono ripresi proprio dalla pellicola del 1990 diretta da Ivan Reitman.

Un hamburger familiare

Attraverso le strade di Silent Hill è possibile imbattersi nel Queen Burger, un ristorante il cui nome e logo hanno un'aria decisamente familiare. Si tratta infatti di una citazione al Burger King, uno dei fast food più noti al mondo. Ma non finisce certo qui: la cittadina ospita anche il MecBurger, stavolta invece un chiaro riferimento all'iconico McDonald's.

Indiana Jones, sei tu?

A Silent Hill non possono ovviamente mancare i cinema, pronti a proiettare i film più in voga del momento per l'intrattenimento dei cittadini. Ma una pellicola in programma sembra avere un protagonista davvero famoso: Indiana Jones interpretato da Harrison Ford, protagonista di un fantomatico Shoot. Chissà, magari è così che si chiama Indiana Jones e l'Antico Cerchio in arrivo nel corso del 2024 nell'universo di Silent Hill.