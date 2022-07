Silent Hill sarà annunciato al Tokyo Game Show? La teoria dell'ex insider Dusk Golem

Il famoso insider Dusk Golem, che in questi anni ha anticipato numerosi annunci a tinte horror - incluso il recente Resident Evil 4 Remake - si è ritirato dalle scene, ma a quanto pare non riesce a resistere al fascino dei rumor e delle speculazioni.

Nelle scorse ore è intervenuto su Reddit per condividere una sua teoria secondo la quale il nuovo Silent Hill per PS5 potrebbe essere annunciato al Tokyo Game Show, la più grande fiera nipponica che quest'anno tornerà dal 15 al 18 settembre. Dusk Golem basa la sua ipotesi su un'osservazione ben precisa: tutte le compagnie che secondo lui sarebbero impegnate sullo sviluppo di un nuovo Silent Hill, saranno presenti al Tokyo Game Show: "Tutte insieme per la prima volta, e tra di loro ci sono compagnie al loro primo TGS di sempre".

Secondo l'insider, questo fantomatico Silent Hill sarebbe il frutto della collaborazione di molteplici aziende. Quali? Non l'ha specificato, ha solo fatto notare che tutte quante hanno già confermato la loro presenza alla fiera giapponese. Dusk Golem non crede sia una coincidenza: "È dal 2020 che non ero così sospettoso in merito ad un reveal", ha aggiunto nel suo intervento, ponendo l'enfasi sulla natura delle sue parole, frutto di speculazioni e non di leak.

Infine, ha ribadito ancora una volta che nel progetto sarebbero coinvolti anche lo storico artista della serie Masahiro Ito ("Ito ci sarà a100%, ho dei suoi disegni tratti da questo progetto che lo provano") e Sony (che in realtà non figura tra le aziende partecipanti al Tokyo Game Show). Dusk Golem ci ha preso? L'ormai ex insider fonda la sua credibilità una lunga lista di leak centrati, tuttavia questo fantomatico Silent Hill di cui parla da anni non si è ancora palesato. Staremo a vedere!