Silent Hill, apre i battenti il nuovo canale ufficiale su Twitter: annunci in vista?

A quanto pare, Konami non s'è completamente dimenticata di Silent Hill. Anzi, potrebbe avere qualcosa di nuovo in serbo per il futuro. Da cosa lo deduciamo? Dal fatto che ha aperto un nuovo account ufficiale dedicato alla serie su Twitter.

L'account ufficiale di Silent Hill ha aperto i battenti su Twitter lo scorso mese di luglio, con un primo post pubblicato il giorno 9 dello stesso mese. Nei primi giorni le attività del profilo si sono concentrate sulla promozione del DLC Silent Hill Chapter di Dead By Daylight, un crossover che ha visto l'introduzione di Pyramid Head e Cheryl Mason all'interno del gioco multiplayer asimmetrico di Behaviour. Non sono però mancati altri messaggi, come i retweet con le creazioni della comunità e i post celebrativi del passato della saga. Nella giornata di ieri l'account ha anche fissato un tweet, un semplice "Benvenuto" con una fan art di Silent Hill 2.

Insomma, l'account sembra essere qui per restare, ed è possibile che Konami abbia altro da annunciare in futuro. A stuzzicare l'immaginazione dei fan è il tempismo con il quale è stato aperto, visto che da diverse settimane si rincorrono dei rumor su un nuovo Silent Hill per PS5, descritto dall'insider Dusk Golem (lo stesso che ha predetto l'annuncio di Resident Evil Village) come un soft reboot esclusivo per PlayStation 5 curato da Japan Studio. L'annuncio, stando a quanto ha riferito, sarebbe previsto tra i mesi di agosto e settembre.

Sarà davvero così? Lo scopriremo nelle prossime settimane. Konami, intanto, dopo aver fatto spaventare la comunità con quello che sembrava il teaser del ritorno di Silent Hill 2 (state tranquilli, è stato un falso allarma) ha assicurato che qualsiasi novità sulla serie sarà svelata in un evento dedicato e tramite l'account di cui sopra. Seguitelo, non si sa mai.