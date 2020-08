Silent Hill in arrivo? Konami scatena l'entusiasmo, ma è un falso allarme

È bastato un tweet con il suono della sirena di Silent Hill 2 per scatenare l'entusiasmo dei fan della serie horror, da anni in attesa (invano) di un nuovo capitolo.

Nella tarda serata di ieri i responsabili social dell'account Twitter di Konami hanno pubblicato una clip completamente nera con il suono inconfondibile della sirena di Silent Hill 2, accompagnata dalle seguenti parole: "Chiudete gli occhi. È sempre spaventosa. La sirena di Silent Hill 2". Prevedibilmente, i fan della serie l'hanno interpretato come l'indizio di un imminente ritorno della serie o di un remake del secondo capitolo, specialmente perché da settimane si rincorrono dei rumor (mai confermati) su un presunto Silent Hill esclusivo per PS5 sviluppato da Japan Studio, che secondo alcuni insider dovrebbe essere svelato tra agosto e settembre.

Purtroppo, ben presto è arrivata la doccia fredda. Dopo aver notato l'entusiasmo che hanno scatenato, e generato una pioggia di domande e richieste di chiarimento, i responsabili di Konami si sono affrettati a chiarire che non si è assolutamente trattato di un teaser: "Stai calmo internet. Stavamo vedendo gli streaming di Dead by Daylight e abbiamo pensato di condividere il rumore e la sensazione di essere cacciati. Non cancelleremo il tweet e non faremo marcia indietro, volevamo solo che vi divertiste". In Dead by Daylight, ricordiamo, è disponibile un DLC a tema Silent Hill fin dallo scorso giugno.

Poco dopo è arrivata una nuova comunicazione: "Ci dispiace aver fatto emozionare le persone. Una qualsiasi notizia ufficiale arriverebbe prima dall'account Silent Hill Official, da un evento o da qualcosa di simile. Siamo solamente dei fan che hanno gradito i ricordi scatenati dal rumore. Ci scusiamo con tutti, ci dispiace avervi rovinato l'umore di venerdì".

Niente da fare, quindi. Konami non intendeva pre-allertare i giocatori con il teaser di un annuncio, anche se, a nostro parere, avrebbe dovuto aspettarselo visto che la comunità non ha mai nascosto il suo desiderio di giocare a un nuovo Silent Hill, anche perché la ferita generata dalla cancellazione di Silent Hills di Hideo Kojima non si è ancora rimarginata del tutto.