Silent Hill Ascension appare su Google Play con immagini e data di lancio

Nonostante venga accompagnata da un annuncio ufficiale da parte di Konami, la pagina dedicata a Silent Hill Ascension è apparsa su Google Play. Stando alle informazioni qui riportate, sembrerebbe che la serie interattiva basata sulla celebre serie horror sia ormai vicina al suo debutto.

Visitando la pagina Google Play di Silent Hill Ascension scopriamo che le pre-registrazioni sono ora aperte e che il peculiare progetto curato da Konami sarà disponibile a partire dal 31 ottobre. La world premiere andrà in onda alle ore 9pm ET/6pm PT negli Stati Uniti, corrrispondenti, sfortunatamente, alle ore 03:00 italiane dell'1 novembre. Informazioni, in ogni caso, di cui converrà attendere una conferma pubblica da parte del publisher nipponico. In attesa di aggiornamenti, potete visitare questo indirizzo per dare una spulciata ad alcune immagini apparse nella pagina di Google Play.

La serie horror interattiva di Silent Hill Ascension è realizzata da Genvid e Bad Robot sotto la supervisione di Konami. Il publisher ha dato il la ad un percorso di rinascita per il suo franchise, lasciato dormiente per diversi anni. Il progetto include nuovo giochi, primi fra tutti Silent Hill 2 Remake e Silent Hill F, ma anche questo peculiare progetto che darà ai "giocatori" la possibilità di influenzare il destino dei personaggi e l'andamento della storia. Per ulteriori approfondimenti, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Silent Hill Ascension.