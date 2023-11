Silent Hill Ascension, chat invasa da commenti volgari: Genvid la disattiva

Il debutto della serie horror interattiva Silent Hill Ascension non è andato nel miglior modo possibile. Oltre alle polemiche per la presenza di microtransazioni in Silent Hill Ascension, sono sorti problemi anche con la chat del progetto che hanno costretto Genvid a disattivarla.

Sin dal debutto dell'opera lo scorso 31 ottobre, la chat a cui possono prendere parte tutti gli spettatori durante la visione è stata invasa da una continua serie di commenti volgari e sopra le righe, anche a sfondo sessuale tirando in ballo persino la figura di Hideo Kojima, in passato legato alla serie Konami in quanto director del mai pubblicato Silent Hills. La situazione è degenerata al punto che per la seconda serata di trasmissione, avvenuta il primo novembre, Genvid ha sospeso la chat: adesso è possibile interagire solamente attraverso gli adesivi, ma senza poter più scrivere alcun messaggio.

"Finché non capiremo come gestire al meglio la moderazione limiteremo la chat agli adesivi e forse alle emoji", ha dichiarato Jacob Navok, CEO di Genvid, durante una conversazione via email con il portale Kotaku. L'obiettivo della compagnia è comunque di reintegrare al più presto le regolari funzioni della chat una volta trovata una soluzione più efficace, anche se potrebbe volerci del tempo. "Non abbiamo fatto bene la prima volta, sicuramente non riusciremo a fare bene la seconda", spiega Navok sul perché la chat testuale non ritornerà a breve, aggiungendo però che la programmazione di Silent Hill Ascension "andrà avanti per circa 8 mesi, ed avremo così il tempo per migliorare e perfezionare sempre di più il nostro lavoro".

Il CEO ne ha approfittato anche per parlare della questione microtransazioni che ha fatto molto discutere i fan: "Siamo un'azienda ancora molto giovane e dobbiamo ancora imparare. La maggior parte delle persone che hanno partecipato a questo progetto prima lavoravano su contenuti scaricabili e non abbiamo ancora grande esperienza con la monetizzazione, in questo ammettiamo di non essere ancora così bravi. Ma l'idea che vogliamo truffare la gente è semplicemente assurda".

Controversie a parte, non perdetevi il nostro speciale su Silent Hill Ascension, così da farvi un'idea più concreta sulle potenzialità del progetto che ha riportato in scena il brand targato Konami dopo oltre un decennio di assenza.