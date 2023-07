Silent Hill Ascension: nuovi dettagli su ambientazioni e mostri della serie interattiva

Silent Hill Ascension è senza ombra di dubbio uno dei progetti più affascinanti tra quelli annunciati da Konami qualche tempo fa. In attesa di poter scoprire tutto sulla serie interattiva, un video dedicato al making of ha svelato qualche nuovo dettaglio sul prodotto.

Il filmato in questione è infatti ricco di artwork, grazie ai quali i videogiocatori hanno potuto vedere per la prima volta non solo alcuni degli scenari in cui saranno ambientate le vicende della serie, ma anche le mostruose creature che potremo vedere a schermo. I protagonisti dell'avventura dovranno infatti vedersela con abomini di ogni tipo, incluso un imponente mostro con un braccio deforme che utilizza per distruggere qualsiasi cosa trovi davanti a lui.

Tra un'immagine e l'altra, gli sviluppatori hanno anche provato a raccontare qualcosa in più sul misterioso progetto. Il team ha confermato che ogni episodio verrà trasmesso una sola volta in streaming (non ci è dato sapere in che modo si potrà accedere alla diretta) e i giocatori avranno l'opportunità di compiere delle scelte che non possono essere annullate in alcun modo e che decideranno le sorti dei vari personaggi. Pare inoltre vi sia una certa attenzione alla componente psicologica dei protagonisti, che si ritroveranno a vivere un vero e proprio incubo.

In attesa di scoprire ulteriori informazioni sul progetto, inclusa la data d'uscita, vi ricordiamo che è in sviluppo presso Genvid Technologies, Bad Robot Games e Behaviour Interactive. Avete già visto il trailer d'annuncio di Silent Hill Ascension?