Silent Hill Ascension, nuovi dettagli: ogni storia verrà trasmessa una sola volta

Il noto insider Dusk Golem, da sempre attivo sull'argomento Silent Hill, si è attivato per estrapolare maggiori informazioni su uno dei progetti più particolari tra quelli annunciati nella serata di ieri da Konami: Silent Hill Ascension.

Dusk Golem ha intervistato Jacob Novak, CEO di Genvid, lo studio autore di Ascension, per conoscere nuovi dettagli sulla produzione. Stando a quanto scoperto, Silent Hill Ascension trasmetterà una sola volta ogni storia inclusa in questo esperimento streaming che mira a connettere la community della serie. I giocatori compiranno scelte che influiranno sulle variazioni delle relazioni dei personaggi, i loro destini, la loro sopravvivenza o la loro morte.

Facendo un po' di ricerche nello staff, Dusk Golem ha scoeprto che tra le persone coinvolte nel progetto ci sono vari ex membri dello staff di TellTale, il che ci aiuta ulteriormente ad inquadrarne la natura. L'insider crede che potremmo trovarci dinanzi ad un titolo che ricordi The Walking Dead Last Mile, nel quale i partecipanti potevano risolvere puzzle e interagire tramite dei mini-game al fine di ottenere punti "influenza" e decidere le sorti dei personaggi. La storia, che sarà raccontata tramite scene in computer grafica, avrà un singolo canon, con i giocatori che non potranno cambiare completamente la direzione della trama, ma influenzare in maniera tangibile le sorti e le relazioni tra i personaggi.

Novak è poi intervenuto su Twitter per chiarire che Silent Hill Ascension includerà molteplici storie al suo interno che saranno trasmesse una singola volta, e che le decisioni dei giocatori non avranno effetto immediato in quanto ci sarà da attendere un intevallo di tempo dalle 24 alle 72 ore prima di vederle concretizzarsi nel "gioco". Chi non parteciperà in prima persona avrà l'occasione di recuperare il tutto con i VOD.

