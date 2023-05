Silent Hill Ascension: mostri ed orrore nello spaventoso trailer!

I rumor lo avevano anticipato: Silent Hill era pronto per tornare a mostrarsi e così è effettivamente stato. Nello specifico è Silent Hill Ascension ad essere protagonista di un nuovo, terrificante trailer pubblicato da Konami e Genvid Entertainment.

Dalla durata di circa un minuto e mezzo, il filmato ci ha mostrato non solo i personaggi dell'avventura horror ma anche alcune delle mostruose creature con le quali dovranno confrontarsi in una inquietante lotta per la sopravvivenza che li metterà a durissima prova. A conclusione del filmato ci viene poi confermato che Silent Hill Ascension arriverà nel corso del 2023, sebbene per il momento manchi una data d'uscita più precisa.

Silent Hill Ascensioni è stato annunciato ad ottobre 2022 assieme a diversi altri progetti collegati alla storica serie Konami: nello specifico, il progetto portato avanti da Genvid Entertainment e Bad Robot Games in collaborazione con la software house nipponica è una serie streaming interattiva che vede personaggi da tutto il mondo affrontare le diverse atrocità che hanno invaso le loro comunità. La storia ha dunque un ruolo centrale nell'opera, con i fan che potranno influenzare con le loro scelte le sorti dei protagonisti e l'evolversi della vicenda portandola così verso risvolti inaspettati.

Come vi sembra il nuovo trailer di Silent Hill Ascension? Curiosi di vedere la versione definitiva?