Silent Hill Ascension non convince i fan di lunga data: che fine ha fatto l'Ordine?

Un video dei nostri colleghi americani di IGN ha offerto uno sguardo a Silent Hill Ascension, nuova serie interattiva sviluppata da Genvid Entertainment col supporto di Bad Robot Games e Behaviour Interactive. Purtroppo per Konami, che ha commissionato tutto ciò, alcuni fan non sembrano essere del tutto convinti di ciò che hanno visto e sentito...

Quando lo hanno annunciato lo scorso ottobre, i ragazzi di Genvid Entertainment hanno spiegato che Silent Hill Ascension andrà ad "esplorare un trauma intergenerazionale" narrando una storia calata nel contesto della nota serie horror. Nel freschissimo video dietro le quinte pubblicato da IGN, la Director of Production Shiaw-Ling Lai ha approfondito la questione mediante un parallelismo con i Silent Hill originali, i quali mostrano "come il trauma individuale di una persona e le sue questioni irrisolte possono trasformarsi in minacce reali e mostri in grado di fare del male". Silent Hill Ascension, dal canto suo, proverà ad esplorare la tematica del trauma da una prospettiva più ampia al fine di rispondere ad una domanda ben precisa: come può un trauma irrisolto influenzare la comunità attorno a te e i tuoi discendenti?

La Lead Writer Shanon Ingles ha invece descritto Silent Hill come "una bellissima ma disturbante riflessione sull'esperienza umana del trauma, della colpa e della paura, e di quanto è difficile averci a che fare", aggiungendo che è facile "perdersi nella nebbia dei propri traumi ed essere perseguitati da ciò che è accaduto e da ciò che abbiamo fatto".

Per il Creative Director Martin Montgomery, in Silent Hill Ascension il trauma personale potrà avere effetti sull'intera comunità affermandosi come una "delusione collettiva". A suo dire, "l'intera città avrà a che fare con una delusione collettiva".

In altre parole, per gli sviluppatori di Silent Hill Ascension la nebbia e i mostri al suo interno rappresentano una manifestazione dei nostri traumi, un'interpretazione che non è andata giù ad alcuni membri della community di Silent Hill. A loro modo vedere, il focus sulla tematica del trauma è eccessivo e non fa pienamente parte del DNA della serie, sottolineando come Genvid non abbia mai citato The Order, il culto celato all'interno della cittadina di Silent Hill che con le sue macchinazioni (occultismo, esoterismo, magia nera, arte oscura, rituali arcani e sacrifici di sangue) ha messo in moto gli eventi della serie.

I fan di lunga data sono dunque scettici in merito all'interpretazione data da Genvid. Voi cosa ne pensate?