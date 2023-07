Silent Hill Ascension: novità in arrivo per la serie interattiva dal San Diego Comic-Con

Ai nuovi dettagli su ambientazioni e mostri di Silent Hill Ascension si aggiungeranno presto le ricche informazioni che Genvid Entertainment promette di condividere nel corso della prossima edizione del Comic-Con di San Diego.

Nel corso della kermesse videoludica statunitense, il conduttore di Kinda Funny Greg Miller modererà il panel di Genvid per farci da Cicerone tra le nuove serie in streaming interattive, ivi compreso Silent Hill Ascension.

I fan avranno quindi l'opportunità di ascoltare gli autori più dirimenti e le figure di spicco di alcuni dei più importanti franchise di horror, avventura e sui supereroi, dando un'occhiata in anteprima ai progetti di Genvid Entertainment. Per l'occasione, Konami Digital Entertainment e Bad Robot Games sveleranno nuovi dettagli sulla serie in streaming interattiva Silent Hill Ascension.

Il panel di Genvid su Silent Hill Ascension (ma non solo) si terrà alle ore 20:30 italiane di venerdì 21 luglio. Il CCO di Genvid Entertainment, Stephan Bugaj, spiega che "la reazione agli annunci legati a Silent Hill Ascension è stata estremamente positiva e i partecipanti al nostro panel saranno i primi al mondo a vedere le ultime novità legate a questa entusiasmante esperienza, oltre a scoprire tutti i nostri progetti. Abbiamo anche alcuni grandi annunci, quindi non perdete il panel, sarete i primi a scoprire le novità".

In attesa di scoprire cosa bolle in pentola dalle parti di Genvid, Konami e Bad Robot, vi lasciamo in compagnia di questo nostro approfondimento su Silent Hill Ascension, interattività e community in un horror unico.