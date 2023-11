Silent Hill Ascension è 'pay-to-win'? È polemica per la presenza di microtransazioni

In occasione delle festività di Halloween, Silent Hill Ascension è stato trasmesso per la prima volta da Konami. Il peculiare progetto, descritto come un mix unico tra videogiochi e serie interattiva, ci ha messo ben poco ad attirare le ire degli utenti.

Sebbene la serie di Silent Hill Ascension sia fruibile gratuitamente, sono presenti delle microtransazioni, incluso il Founder Pack venduto a $20. Questo conferisce l'accesso al Season Pass, a tutti i puzzle di gioco e ad alcuni elementi cosmetici di gioco, come le emote esclusive.

I fan di Silent Hill si sono rivolti a X/Twitter e Reddit per esprimere la loro frustrazione nei confronti di Silent Hill Ascension, lamentandosi della presenza di una sorta di meccanica "pay-to-win" all'interno del prodotto. Gli spettatori spendono quelli che vengono chiamati punti di influenza (o IP) per influenzare le decisioni prese durante le scene interattive. Per ottenere gli IP è possibile pagare soldi veri e, come è ovvio che sia, più valuta si possiede e più si è in grado di decidere le sorti dei personaggi.

"Penso che la cosa peggiore di Silent Hill Ascension sia la valuta", ha scritto SmoughTown su X/Twitter. "Il senso di questa webserie è votare su ciò che accade... Ma il voto viene fatto tramite questa valuta digitale". "Allora... Perché votare se a decidere sono i più ricchi?", ha detto invece u/gladias9 su Reddit.

Altri hanno evidenziato che non è possibile accedere anticipatamente ad alcuni enigmi se non si dispone del Season Pass. "Dopo aver aspettato così a lungo, questo è ciò che riceviamo. Inoltre, l'episodio era orribile. Gli eventi Quick Time erano lenti. La storia è stata pessima. L'animazione sembrava brutta. Più soldi hai, più possibilità hai che il tuo voto sia decisivo. Sono così deluso", è il commento di un utente piuttosto sconfortato.

La replica degli autori della serie non si è fatta attendere. Genvid ha spiegato che l'impiego della valuta è meno influente di quanto si creda, trattandosi di un prodotto che raggiunge milioni di persone. Inoltre, i contenuti ottenibili in anticipo tramite Season Pass sono a conti fatti dei bonus che non risultano fondamentali per la fruizione dell'esperienza.

"L'idea che gli utenti possano "vincere" pagando è generalmente falsa", afferma il CEO di Genvid Jacob Navok. "Stiamo creando un prodotto basato sulla comunità con la crescita di milioni di persone che partecipano in modo semplice e gratuito. I pacchetti di punti di influenza sono intenzionalmente piccoli per impedire a ogni singolo utente di prendere decisioni travolgenti. Invece, i pacchetti IP si concentrano su riscatti cosmetici e collezioni che sono completamente facoltative e non correlate al controllo narrativo.

Questa è una soluzione di gran lunga migliore di un prodotto a prezzo fisso che avrebbe messo tutti i contenuti dietro un paywall e ci avrebbe impedito di raggiungere l'audience da milioni di persone che volevamo raggiungere. Il Pacchetto Fondatori include alcuni enigmi bloccati nel Pacchetto Fondatore e nel Season Pass. Questi enigmi sono bonus. Non sono necessari per partecipare allo show. E il contenuto del Founders Pack è, ancora una volta, estetico".



