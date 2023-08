Silent Hill Ascension, redenti, sofferenti e dannati: Konami racconta la serie interattiva

In seguito alla diffusione di video leak legati a Silent Hill: Ascension, gli autori della serie interattiva Konami prendono direttamente la parola, per raccontare la peculiare produzione.

In una ricca intervista, Jacob Navok - CEO di Genvid Entertainment - ha in particolare descritto le dinamiche che regoleranno il funzionamento della serie interattiva. Con l'intento di coinvolgere la community nella definizione di una parte del canone del mondo di Silent Hill, il team sta lavorando a un'ampia ramificazione del comparto narrativo.

Ogni bivio di Silent Hill: Ascension proporrà almeno due o tre possibili diramazioni, che andranno a loro volta a influenzare lo status dei personaggi principali. Questi ultimi, in particolare, potranno risultare "redenti, sofferenti o dannati", a seconda di quelle che saranno le scelte del pubblico. Gli spettatori/giocatori avranno inoltre in alcuni casi potere di vita o di morte su parte del cast di Silent Hill: Ascension. A garantire la coerenza nello storytelling, ci penserà una sceneggiatura firmata da autori d'eccezione, molti dei quali ex Telltale, ma anche scrittori con esperienze ad alti livelli in Pixar o con trascorsi in titoli del calibro di Resident Evil: Village e Dead Space.



Il tutto dovrebbe contribuire a dare vita a una storia dinamica, alla quale gli appassionati potranno partecipare in vari modi. Oltre alla possibilità di guardare le sessioni live per prendere parte a quick time event o contribuire alla risoluzione di puzzle, saranno disponibili anche attività non in diretta. Prima di ogni puntata saranno ad esempio attive finestre di almeno 24 ore per consentire ai giocatori di esprimere le proprie preferenze sull'evoluzione della storia. Il peso di ciascun voto, tuttavia, sarà ponderato: a un maggior grado di coinvolgimento e partecipazione dell'utente corrisponderà un potere di voto maggiore. Una volta andata in onda, ogni sessione di gioco live potrà essere rivista in replica, proprio come un qualsiasi episodio di una serie TV.



Per maggiori dettagli sul format scelto da Konami e Genvid Entertainment, vi rimandiamo alla nostra anteprima di Silent Hill: Ascension.