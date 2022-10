Silent Hill Ascension: svelata l'esperienza horror interattiva di Genvid e Bad Robot

Nel corso dell'evento che ha fatto da sfondo all'annuncio ufficiale di Silent Hill 2 Remake su PC e in esclusiva temporale su PS5, Konami ha solleticato la curiosità dei fan di avventure horror svelando Silent Hill Ascension, un'esperienza horror interattiva sviluppata da Genvid e realizzata sotto l'egida di Bad Robot.

Nel descrivere questo originale progetto, il team di Genvid spiega che le sue avventure sono 'un mix unico tra un videogioco e uno streaming': gli utenti (o spettatori?) avranno l'opportunità di seguire gli eventi dei singoli personaggi a schermo e, contestualmente, influenzarne il destino e indirizzarne il corso della storia.

Il teaser trailer condiviso da Konami, a dire il vero, non fornisce ulteriori chiarimenti sulla natura di questo titolo: in compenso, Genvid e Bad Robot promettono di 'tenersi in contatto' con la community attraverso gli aggiornamenti condivisi dal sito ufficiale di Ascension. In nostro soccorso arriva però il team social di Konami nel descrivere Ascension come "un titolo che introduce una nuova esperienza di streaming video interattivo per la serie".



La messa in onda della serie horror interattiva di Silent Hill Ascension è prevista nel 2023. In attesa di ulteriori informazioni su questo enigmatico progetto, vi lasciamo in compagnia dell'inquietante trailer di Silent Hill f, uno dei numerosi annunci dell'ultimo evento mediatico organizzato da Konami.