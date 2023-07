Silent Hill Ascension: video leak dal Comic-Con mostra la serie interattiva di Konami

Proprio come era stato preannunciato, Silent Hill Ascension ha presenziato al Comic-Con di San Diego e, direttamente dalla fiera statunitense, emerge un video leak che ci mostra per la prima volta del materiale tratto dalla serie animata prodotta da Konami.

Seguendo questo collegamento potete dare uno sguardo ad un filmato girato direttamente al Comic-Con e trapelato tramite le pagine di reddit. Il video è catturato ovviamente off-screen e in questo caso è anche ruotato di 90°, quindi non c'è da aspettarsi una visione particolarmente soddisfacente.

Tuttavia, il leak ci consente di osservare per la prima volta i personaggi di Silent Hill Ascension e carpire i temi che verranno trattati all'interno della serie interattiva. In questo specifico caso possiamo osservare due donne compiere un rituale occulto al termine del quale si manifesterà una spaventosa creatura demoniaca. Naturalmente, per farci un'idea più chiara dovremo necessariamente attendere la diffusione del materiale ufficiale. Che aspettative nutrite in questo particolare progetto entrato a far parte del progetto di rilancio di Konami?

Ricordiamo che ogni episodio della serie verrà trasmesso una sola volta in streaming e i giocatori avranno l'opportunità di compiere delle scelte irreversibili e che saranno determinanti per le sorti dei personaggi. Per ulteriori approfondimenti, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Silent Hill Ascension.