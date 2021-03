Silent Hill, l'autore Keiichiro Toyama e il nuovo horror: inedita concept art

Nel dicembre 2020, il padre di IP quali Silent Hill, Gravity Rush e Siren ha annunciato la propria decisione di fondare Bokeh Studio, nuova software house indipendente.

Sull'identità del nuovo progetto vige al momento un fitto alone di mistero, con il team che al momento ha confermato solamente che il prossimo gioco di Keiichiro Toyama sarà un horror. Una conferma che ha prevedibilmente ridestato l'interesse di tutti i giocatori rimasti orfani dell'inquietudine trasmessa da Silent Hill e ancora scottati dalla cancellazione di P.T. / Silent Hills da parte di Konami. Di recente, la mente videoludica nipponica ha annunciato la volontà di Bokeh Studio di collaborare con un noto autore giapponese. il pensiero di molti è volato a Hideo Kojima, ma non vi sono al momento conferme che supportino tale ipotesi.



A stuzzicare la curiosità degli appassionati del genere horror giunge ora invece una nuova concept art. Pubblicata dagli account social ufficiali di Bokeh Studio, l'immagine è piuttosto criptica e cupa. Disponibile direttamente in calce a questa news, l'illustrazione vede protagonista una inquietante creatura, oltre ad una suggestiva rassegna di simboli e figure geometriche che sembrano in parte rimandare a riferimenti di carattere astronomico. Cosa ve ne pare, siete curiosi di poter assistere al reveal del nuovo progetto di Keiichiro Toyama?