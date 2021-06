Silent Hill, Bloober Team e Kojima: più giochi in sviluppo? Ancora rumor da VGC

A breve distanza dall'annuncio di una inedita partnership tra Konami e Bloober Team, software house autrice di The Medium, tornano alla ribalta le voci che vorrebbero le nebbie di Silent Hill pronte a calare ancora una volta sull'industria videoludica.

Negli ultimi mesi, i rumor e le indiscrezioni si sono alternati senza sosta, con in particolare diverse fonti non ufficiali che suggerivano l'esistenza di più progetti legati all'IP horror. Ora, gli indizi sembrano indicare Bloober Team al lavoro su Silent Hill, ma non solamente. Ulteriori voci di corridoio arrivano ora dalla redazione di VGC, che afferma di aver ricevuto nuove conferme da proprie fonti riservate.

Secondo queste ultime, si apprende, Konami avrebbe già assegnato ad un "celebre sviluppatore in Giappone" "almeno un" ulteriore progetto a tema Silent Hill. In questo caso, i collegamenti sembrano altrettanto immediati: VGC non condivide nomi precisi, ma da mesi diversi insider identificano in questo team misterioso Kojima Productions, con il padre della Metal Gear Saga pronto a tornare sul cancellato Silent Hills. Ma non finisce qui: un po' sibillina, in merito a Konami VGC afferma che "Potrebbero persino esserci più sviluppatori al lavoro sui loro progetti".



Insomma, lo scenario è ricco ed aperto a molteplici speculazioni, ma per avere delle certezze sarà ovviamente necessario attendere eventuali annunci da Konami.