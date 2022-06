Silent Hill: chi è Pyramid Head?

Nonostante la scomparsa dai radar, i leak su un ritorno di Silent Hill non sembrano intenzionati a fermarsi. Le speranze dei fan si dividono fra l’arrivo di un nuovo capitolo e un remake di Silent Hill 2, considerato il picco più alto raggiunto dalla serie. Tra le figure più iconiche del gioco troviamo Pyramid Head, ma chi (o cosa) è esattamente?

Pyramid Head non è altro che l’incarnazione delle pulsioni, dei sensi di colpa e di altre emozioni che James Sunderland reprime. L’erculeo “mostro” dall’enorme casco piramidale è infatti lo specchio del protagonista del survival horror targato Konami, pronto a giudicare le sue azioni durante il corso dell’avventura.

Il villain compare inoltre in molte delle successive iterazioni del survival horror (tra cui ricordiamo i capitoli Homecoming, Origins e Downpour) e in uno dei DLC del gioco Dead By Daylight. Non solo, è presente anche nelle due trasposizioni cinematografiche del franchise: Silent Hill e Silent Hill Revelation 3D, nonostante manchi un po’ del suo fascino originale vista la totale assenza di James.

