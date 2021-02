Silent Hill, il compositore anticipa un grande annuncio in estate: in arrivo su PS5?

Se siete dei fan storici di Silent Hill, allora il nome di Akira Yamaoka non vi risulterà affatto nuovo: stiamo parlando del compositore storico della saga, autore di praticamente tutte le colonne sonore a partire dal primo capitolo datato 1999, oltre che produttore delle pellicole cinematografiche.

In tempi recentissimi abbiamo potuto ascoltarlo in The Medium, nel quale ha collaborato con Arkadiusz Reikowski per la stesura dell'accompagnamento musicale. Ebbene, Yamaoka si è reso protagonista di una dichiarazione che ha inevitabilmente messo sull'attenti tutti i fan di Silent Hill che attendono da anni il ritorno della serie, e che non hanno ancora digerito la delusione derivante dalla cancellazione di Silent Hills di Kojima.

Nel corso di un'intervista concessa ad Al Hub, quando gli sono state chieste delle informazioni sul suo prossimo progetto, Yamaoka ha riferito che sarà svelato in estate, e che si tratta di qualcosa di cui i giocatori sperano davvero di sentir parlare. "Credo che vorrete sapere qualcosa del prossimo progetto che verrà annunciato in estate. Io credo che si tratti del gioco del quale state sperando di sentire qualcosa", ha affermato.

Potrebbe trattarsi di qualsiasi cosa, ma francamente a noi viene in mente un solo progetto che potrebbe vederlo coinvolto e che la comunità desidera così tanto, ossia un nuovo Silent Hill. Da mesi si rincorrono dei rumor sul suo ritorno in esclusiva su PlayStation 5 con un episodio sviluppato dai Japan Studio di Sony. Che sia proprio questo il caso?