Silent Hill: un cosplay femminile di Pyramid Head, il terrore mostruoso dell'esecutore

Da non molto Silent Hill Ascension è tornato a mostrarsi con un trailer spaventoso, ma piuttosto che per la serie streaming interattiva in uscita nel 2023, gli appassionati della serie horror di Konami hanno rivolto il loro sguardo verso il remake di Silent Hill 2. Facciamo ritorno a Silent Hill al fianco della cosplayer Alina Lavenok.

Silent Hill 2 Remake verrà pubblicato su PC e PlayStation 5 e sfrutterà il motore grafico Unreal Engine 5 per terrorizzare i giocatori con le atmosfere cupe e opprimenti dell'horror Konami. Attraverso la pagina ufficiale, Steam ha rivelato il peso di Silent Hill 2 Remake, un dato che lascia ben sperare gli appassionati della serie. A ogni modo, mentre la community si chiede che fine abbia fatto Silent Hill 2 Remake, è già tempo di esplorare la collina silenziosa con un cosplay di Pyramid Head da Silent Hill 2.

Pyramid Head è una delle mostruosità appartenenti all'Otherworld, la dimensione parallela dell'universo horror creato da Konami. Apparso per la prima volta in Silent Hill 2, dove perseguiterà il protagonista James Sunderland anche nel prossimo remake, è divenuto l'antagonista iconico della saga.

In Silent Hill 2 Pyramid Head costringe James a un disagiante evento ciclico. Dopo ogni incontro con il protagonista, Pyramid Head uccide Maria, secondo personaggio giocabile che assomiglia alla defunta moglie di James.

Nell'interpretazione dell'artista veniamo terrorizzati da Pyramid Head, con il suo gigantesco elmo triangolare che gli impedisce la vista, la tunica macchiata di sangue e un gigantesco spadone con cui senza scrupoli ammazzerà il "carnefice".