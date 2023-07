Silent Hill: un cosplay dell'Infermiera martoriata da Pyramid Head

Konami sta per dare nuova vita al leggendario brand di Silent Hil. Nel corso dei prossimi mesi sono infatti diversi i progetti in uscita relativi alla saga horror che ha infestato gli incubi di milioni di appassionati. Prepariamoci a tornare nella città più silenziosa del mondo dei videogiochi con questo spettacolare cosplay.

Nelle ultime settimane sono arrivati nuovi dettagli su Silent Hill Ascension, una serie interattiva i cui episodi usciranno settimanalmente e in cui i giocatori avranno l'opportunità di compiere scelte irreversibili.

Se Silent Hill Ascension non convince i fan storici, sono elevatissime le aspettative per il secondo progetto in via di sviluppo in casa Konami. Silent Hill 2 Remake sarà grande il doppio dell'originale, molto più ampio e ricco in contenuti rispetto al titolo pubblicato nel 2001 su PlayStation 2, per cui i giocatori dovrebbero aspettarsi il doppio dei brividi.

L'attesa per queste due uscite sta tormentando gli appassionati, che già cominciano a inquietarsi per il ritorno ormai prossimo di Pyramid Head e delle Infermiere. A proposito, riecco queste due spaventose e iconiche figure nel cosplay di Stsenpai Plague.

In questo cosplay dell'Infermiera e Pyramid Head da Silent Hill assistiamo a una scena raccapricciante. Mentre l'Infermiera si sposta nell'ospedale di Silent Hill con i suoi movimenti macabri, Pyramid Head la insegue mettendole prima una mano sul collo e poi trascinandola via assieme alla sua lama enorme.