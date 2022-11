Silent Hill: un cosplay dell'Infermiera pronta a prendersi cura dei suoi pazienti

Dopo tanti anni d'assenza e di vociferare, per la gioia di tutti gli appassionati dell'horror Silent Hill sta per tornare. Konami ha infatti recentemente annunciato la produzione di diversi progetti legati al franchise. Siete pronti a incontrare gli iconici antagonisti della città fantasma?

Il capolavoro horror di Konami tornerà con il remake di Silent Hill 2, uno dei capitoli più amati dal pubblico che uscì in origine nel 2001. Presto potremo dunque nuovamente vestire i panni di James Sunderland e accompagnarlo nel suo viaggio verso la cittadina di Silent Hill in cerca di sua moglie Mary. In quel paesino sperduto incontreremo tuttavia anche i brutali antagonisti della saga, come ad esempio il leggendario Pyramid Head e le Infermiere.

Le Infermiere, anche conosciute con il nome di Nurse Demon, sono creature senza volto che per l'appunto hanno un aspetto simile a quello di una comune infermeria. Questi terrificanti mostri popolano l'ospedale di Brookhaven, e successivamente anche le strade della città, inseguendo James con un'asta di ferro. Le Infermiere sono pronte a tutto pur di prendersi cura dei loro pazienti.

Comparse anche in quasi tutti gli altri capitoli del franchise horror di Konami, possiamo ammirare le Infermiere di Silent Hill in questo cosplay spaventosamente reale. A vestire i panni del mostro è la cosplayer Nelly Laufeyson, che attraverso gli scatti condivisi sul suo Instagram ha saputo cogliere tutta l'essenza del personaggio.