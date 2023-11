Silent Hill: un cosplay dell'Infermiera dall'italiana ShiroKitsune porta il terrore

Silent Hill Ascension è un progetto innovativo, a metà tra videogioco e serie televisiva interattiva. La serie sviluppata da Bad Robot e Genvid e ambientata nell'universo horror del franchise Konami non ha però convinto l'utenza. Per tornare a tutti gli effetti nella città avvolta nella nebbia occorre attendere ancora.

L'esperimento Silent Hill Ascension è fallito, ma per scoprire i motivi di questo flop vi rimandiamo al nostro articolo apposito. La speranza di rivedere questo franchise al massimo del suo splendore è affidata all'uscita del remake di Silent Hill 2.

Silent Hill 2 Remake potrebbe approfondire la storia del Pyramid Head, ma questa volta a terrorizzarci è un altro antagonista iconico della serie. Parliamo dell'Infermiera, la dottoressa che tormenta gli incubi del protagonista James Sunderland.

In attesa di dettagli sul misterioso Silent Hill the Short Message, altro progetto collaterale in cantiere presso Konami, è un cosplay dell'italiana ShiroKitsune a farci venire i brividi e a riportarci nella città più horror del mondo dei videogiochi.

In questo cosplay dell'Infermiera da Silent Hill ritroviamo la spaventosa antagonista con il volto coperto da bende, con il corpo ormai violaceo e con il coltello in pungo pronto a mietere vittime. L'artista nostrana è riuscita nell'obiettivo di gettarci nell'angoscia e nel timore, e voi cosa ne pensate invece?