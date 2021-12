Silent Hill può davvero tornare? I rumor, tra Kojima, Keighley, Del Toro e Reedus

Non c'è pace per la serie survival horror, con gli appassionati del genere che continuano a sperare in un nuovo Silent Hill realizzato da Hideo Kojima, anche dopo il fallimento del promettente progetto di P.T.

È ormai da un anno che rumor e indiscrezioni su di un effettivo riavvicinamento tra Konami e il padre di Metal Gear Solid si susseguono senza sosta, ma sino ad oggi non è mai emersa alcuna conferma ufficiale in merito. Certo è che gli spunti di riflessioni non mancano mai all'appello, anche grazie ad una peculiare ironia che sembra essere apprezzata da alcune personalità del mondo videoludico.

Tra queste ultime troviamo Geoff Keighley, con il giornalista canadese che pare divertirsi a disseminare citazioni nei luoghi più impensati. Di recente, ad esempio, Hideo Kojima ha annunciato di aver temporaneamente perso l'accesso ad Instagram per ragioni non chiare. Nel commentare l'accaduto, il conduttore dei The Game Awards, e noto amico di Kojima, ha deciso di usare proprio la parola "Silent", per augurarsi che il social network non costringa il game director ad essere "silenzioso" per troppo tempo.

E la serie di Silent Hill ha peraltro avuto la sua citazione anche dal palco dei The Game Awards 2021, quando Gullermo Del Toro in persona -coinvolto all'epoca nella realizzazione di P.T.- ha introdotto una premiazione ricordando quanto fosse bella la direzione artistica di Silent Hill e "domandandosi" se il pubblico potrà mai vederne un nuovo capitolo.



A chiudere il quadro, troviamo un ulteriore Tweet di Hideo Kojima, che annuncia felice di aver avuto modo di intrattenersi per oltre un'ora con Norman Reedus dopo diverso tempo. L'attore, che ha vestito i panni del protagonista di Death Stranding, avrebbe dovuto essere il personaggio principale di Silent Hills, come svelato al termine della Demo di P.T. Che Reedus sia coinvolto nel prossimo gioco di Kojima Productions, qualunque cosa ciò possa essere? E soprattutto, c'è davvero un Silent Hill in sviluppo sotto il tetto di Kojima Productions?